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Kulüpler Birliği başkanından yabancı kuralı açıklaması! Son kararı duyurdu

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı oyuncu kuralında değişiklik beklenmediğini açıkladı. TFF'nin kararından geri adım atmayacağını belirten Doğan, kulüplerin kadro planlamalarını mevcut düzenlemeye göre tamamladığını ve yeni bir revizyon ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği başkanından yabancı kuralı açıklaması! Son kararı duyurdu
Cevdet Berker İşleyen

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, gündemde yer alan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Doğan, mevcut düzenlemede herhangi bir değişiklik beklemediklerini ifade etti.

"TFF KARARINDAN DÖNMEYECEK"

Kulüpler Birliği başkanından yabancı kuralı açıklaması! Son kararı duyurdu 1

Kural değişikliği konusunun yeniden gündeme gelmediğini belirten Ertuğrul Doğan, federasyonun bu konuda net bir tavır sergilediğini söyledi.

Doğan, "Kural değişikliğiyle ilgili bir şey gündemde değil. Kulüpler Birliği, herhalde 3 hafta 1 ay önce, ondan önce de 4 ay önce karar alınmıştı. TFF ile görüştük, kararlarından dönmeyeceklerini söyledi." dedi.

"KULÜPLER PLANLAMASINI TAMAMLADI"

Kulüpler Birliği başkanından yabancı kuralı açıklaması! Son kararı duyurdu 2

Kulüplerin yeni sezon hazırlıklarını mevcut kurala göre şekillendirdiğini vurgulayan Doğan, daha önce farklı görüşlerin dile getirildiğini ancak artık bu aşamadan sonra değişiklik ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Doğan, "1 ay önce çeşitli kulüplerimizin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu, karar aldık. TFF kararın değişmeyeceğini bize bildirdi.Bu görüşmeden sonra Sayın Hacıosmanoğlu ile bir daha görüştüm." ifadelerini kullandı.

"BU SAATTEN SONRA SICAK BAKMAYIZ"

Kulüpler Birliği başkanından yabancı kuralı açıklaması! Son kararı duyurdu 3

Trabzonspor'un süreçte kural değişikliğini destekleyen kulüpler arasında yer aldığını hatırlatan Ertuğrul Doğan, gelinen noktada bordo-mavililerin de mevcut sisteme göre kadro planlamasını tamamladığını söyledi.

Doğan, "Kulüpler artık planlamasını yaptı. Trabzonspor kural değişsin diye oy vermişti. Biz de destek verdik ama biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Trabzonspor bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz. TFF'nin de kararı net, kural değişeceğini sanmıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Süper Lig Kulüpler Birliği son dakika
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