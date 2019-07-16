SPOR

Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa rest

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 16.07.2019 20:20 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği-TFF toplantısı sonrasında konuştu. Yayıncı kuruluşun sözleşme şartlarını yerine getirmesini beklediklerini söyleyen Orman, 'Yayıncı kuruluşun bundan sonraki muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu’dur' ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa rest

Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’ta bulunan merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yardımcıları Adil Gevrek ve Erol Bedir’le birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının gündem maddesi yayıncı kuruluştu. Bilindiği gibi yayıncı kuruluş, kulüplere yapacağı ödemede, Dolar kurunun 3.80 TL olarak sabitlenmesini istemişti. Ancak kulüpler bu oranı kabul etmedi. Bundan sonraki süreçte, yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu görüşecek.

'ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BİR AN ÖNCE YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Çok önemli bir toplantı yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Fikret Orman, “Yaklaşık 2, 3 hafta içinde hem TFF hem de Kulüpler Birliği, hem birlikte hem de ayrı ayrı birçok toplantı yaptık. Süper Lig resmi yayıncı kuruluşu, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana, önümüzdeki sezon için TFF’den bir takım finansal taleplerden bulunmaktadır. Bugün 18 kulübümüz ve TFF Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleriyle bu talepleri değerlendirdik. Kulüplerin finansal durumlarını göz önüne alarak, 18 kulüp olarak yayıncı kuruluşun hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği, sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdik. Sizlerin aracılığıyla vereceğimiz mesaj budur” ifadelerini kullandı.

'ARTIK MUHATAPLARI TFF'DİR'

Yayıncı kuruluşla, Kulüpler Birliği olarak bazı görüşmeler yaptıklarını söyleyen Fikret Orman, “Bu zamana kadar yayıncı kuruluş yetkilileriyle Kulüpler Birliği içinden oluşturduğumuz komiteyle bazı görüşmeler yapmıştık. Bu dakikadan sonra yayıncı kuruluşun yasal olan muhatapları TFF olacağı için, görüşmeleri TFF yürütecek. Biz federasyonumuza kendi fikirlerimizi ve duruşumuzu belli ettik. Onlara da bunu ilettik. Bundan sonrası TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun işi” diyerek, bundan sonraki süreçte konuyu Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yürüteceğini söyledi.

'KULÜPLERİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM ORTADA'

Yayıncı kuruluşun devam etmesinden yana olduklarını söyleyen Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, “Ancak bir de bir gerçek var ki, ligler başlıyor. Takımlar, kadrolarını kuracaklar. Bu yayın geliri takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bunların çoğu Euro üzerinden yapılmış sözleşmeler. Kulüplerin içinde bulunduğu durum da belli. Bunu da kendilerine ifade ettik. Kulüplerin şu anda içinde olduğu durum, herhangi bir jest yapacak durumda değil. Biz Kulüpler Birliği olarak ne yapabileceğimizi ve nerede duracağımızı tartıştık, konuştuk. Sonuç itibariyle TFF yetkililerine duruşumuzu altını çizerek izah ettiğimizi düşünüyoruz. Sezon başında avans ödemesi yapılıyor. Sözleşmeye göre onun yapılması lazımdı. 15 günlük bir süreci vardı, o da doldu ve ödeme yapılmadı. Onun üzerinden de 10 gün geçti. Biz de sözleşmede geçerli olan bütün gerekliliklerini yerine getirmelerini bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

PARTNERYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadıYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadı
Adana Demirspor'a İrlandalı forvetAdana Demirspor'a İrlandalı forvet
Tarsus İdman Yurdu’nda Ergün Penbe dönemiTarsus İdman Yurdu’nda Ergün Penbe dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff yayıncı kuruluş

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

MHK, iki hakemin biletini kesti

MHK, iki hakemin biletini kesti

G.Saraylı isme 3 talip birden

G.Saraylı isme 3 talip birden

Burak Yılmaz transferinde sıcak gelişme

Burak Yılmaz transferinde sıcak gelişme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Boluspor, genç kaleciyi renklerine bağladı

Boluspor, genç kaleciyi renklerine bağladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHK'de yeni dönem! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu

MHK'de yeni dönem! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu

En seksi kadın voleybolcular

En seksi kadın voleybolcular

Okuyucu Yorumları 1 yorum
fener bahçe lilerin gücü. mehmet cengiz ve fatih terim satsın dekoderleri federesyon.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa rest

Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa rest

Adana Demirspor'a İrlandalı forvet

Adana Demirspor'a İrlandalı forvet

Tarsus İdman Yurdu’nda Ergün Penbe dönemi

Tarsus İdman Yurdu’nda Ergün Penbe dönemi

Aziz Yıldırım'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Aziz Yıldırım'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

3 büyüklerden başsağlığı mesajı

3 büyüklerden başsağlığı mesajı

TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi

TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.