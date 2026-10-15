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Fenerbahçe'de 6-0'lık yenilgi bardağı taşırdı! İstifası isteniyor

Aston Villa’ya 6-0 yenilen Fenerbahçe’de taraftarlar İsmail Kartal’ın ardından Başkan Aziz Yıldırım’a da istifa çağrısı yaptı.

Fenerbahçe'de 6-0'lık yenilgi bardağı taşırdı! İstifası isteniyor
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’ya 6-0 yenilen Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın ardından Başkan Aziz Yıldırım’a da istifa çağrıları yapıldı. Villa Park’taki ağır mağlubiyet, sarı-lacivertli camiada bardağı taşıran son damla oldu.

6-0'LIK YENİLGİ BARDAĞI TAŞIRDI

Fenerbahçe de 6-0 lık yenilgi bardağı taşırdı! İstifası isteniyor 1

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık sonuç, Fenerbahçe tarihinin Avrupa’daki en ağır yenilgileri arasına girdi. Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham’ın golleriyle kazanan İngiliz ekibi karşısında Fenerbahçe, 2 maçta topladığı puanı 1'de bıraktı. Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıl önce Kasım 2023'te Nordsjaelland deplasmanında da 6-1 yenilmişti.

İSMAİL KARTAL İÇİN İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe de 6-0 lık yenilgi bardağı taşırdı! İstifası isteniyor 2

Altı farklı yenilginin ardından taraftarlar tepkilerini tribünlerde gösterdi. Deplasman tribünündeki Fenerbahçeliler, Aston Villa’nın beşinci golünün ardından teknik direktör İsmail Kartal’a “istifa” tezahüratı yaptı. Eleştirilerin odağındaki tecrübeli teknik adam, oyun planı ve kadro tercihleri nedeniyle istifaya davet edilirken, Kartal’ın Aston Villa maçında kadrosunda yaptığı değişiklikler de tartışma konusu oldu.

AZİZ YILDIRIM’A DA BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe de 6-0 lık yenilgi bardağı taşırdı! İstifası isteniyor 3

Tepkiler yalnızca teknik direktörle sınırlı kalmadı. Kötü gidişatın sorumlusu olarak yönetimi de gören sarı-lacivertli futbolseverler, Başkan Aziz Yıldırım ve ekibini de hedef aldı. Kısa sürede sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde Kartal’ın ardından Yıldırım için de istifa sloganları atıldı.

ROMA MAÇI SONRASI İSTİFA ÇIKIŞI HATIRLANDI

Fenerbahçe de 6-0 lık yenilgi bardağı taşırdı! İstifası isteniyor 4

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalmasının ardından Kartal, basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Başkan Yıldırım o dönem istifayı kabul etmeyeceklerini söyleyerek Kartal’a sahip çıkmıştı. Aston Villa yenilgisinin ardından bu çıkış yeniden hatırlandı.

GÖZLER YÖNETİMDE

Fenerbahçe de 6-0 lık yenilgi bardağı taşırdı! İstifası isteniyor 5

Şampiyonlar Ligi’ndeki ağır yenilginin ardından kulüp yönetiminin ve tecrübeli teknik adamın nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Fenerbahçe’nin önümüzdeki programında 20 Ekim’de Kadıköy’de Slavia Prag maçı ve 26 Ekim’de Süper Lig’de Galatasaray deplasmanı bulunuyor.

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