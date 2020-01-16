Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper katıldı. Burada açıklamada bulunan Mehmet Sepil, oyuna çok ciddi bir ilgi olduğunu söyledi. "AMACIMIZ BU OYUNU DAHA GENİŞ BİR PLATFORMA YAYMAK" Henüz deneme sürecini yaşadıklarını ifade eden Sepil, "Türkiye'nin çok önemli bir markası olan Petrol Ofisi'yle daha önce başlattığımız bir iş birliğini uzatma ve geniş platforma yaymakla ilgili bir anlaşma yapacağız. Amacımız bu oyunu kesinlikle daha geniş bir platforma yaymak" diye konuştu. "SON 10 YILDA SPONSORLUKLAR AZALDI" Futbolun başta ekonomik olmak üzere ciddi sorunlarının olduğunu vurgulayan Sepil, şöyle devam etti: "Gelirlerle giderler arasında ciddi farklar var. Önemli gelir kaynaklarından biri de sponsorlar. Son 10 yılda maalesef futbolda sponsorluk anlamında azalma görüyoruz. Bunu nasıl geri getirebileceğimizi tartışıyoruz. Petrol Ofisi gibi markaların futbola yatırım yapmaları bizim için çok önemli. Bu şekilde kulüplere katkı vermek çok değerli. Bu oyuncuların diğer amacı da taraftarların kendi aralarında futbolun güzel yüzünü yansıtacak, işin eğlence yönünü ön plana çıkaran bir platformu oluşturmasıdır. Selim Şiper'e verdikleri katkıdan ötürü çok teşekkür ediyorum."

"FUTBOLDA EĞİTİM NOKSANLIĞI SIKINTIMIZ DA VAR" Futbolun tüm dünyada değişmeye başladığının altını çizen Sepil, "Artık futbola bizim bilgi dediğimiz büyük data, yapay zeka, makine öğretisi gibi şeyler girdi. Tabii bunlar tek başına futbol için her şey değil. Petrol Ofisi'nin bu oyunla beraber bu öğretiyi gençlere öğretmesi de çok değerli. Futbolda sıkıntılarımız sadece maddi değil, eğitim noksanlığı da var." değerlendirmesinde bulundu. "HERKESİN MUTLU OLACAĞI BİR ÇÖZÜM YOK" Mehmet Sepil, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'yla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu: "Türk futbolunda birçok değişimin zorunlu olduğunu herkes biliyor. Sürdürülemez bir düzenin içinde mücadele edildiğini biliyoruz. Ekonomisi yıllarca bu kadar kötü yönetilmiş bir organizmanın hala ayakta olması bile çok önemli. Sürekli dışarıdan müdahale ile düzeltmişiz. Fikret Orman'ın ayrılışının ardından ben sancılı bir değişim dönemine denk geldim. Kulüpler bazen fikir ayrılıklarına düşebiliyor bu da son derece doğal. Bu değişimin sancısız olmasını bekleyen çok büyük yanılgıda olur. Bu değişimin hızı içinde herkes bir reaksiyon gösteriyor ama maalesef böyle olacak. Herkesin mutlu olacağı bir çözüm yok."

"CUMHURBAŞKANI SPORU YAKINDAN TAKİP EDİYOR" Mehmet Sepil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu çok yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini ağırladığını hatırlatan Sepil, şunları aktardı: "Futbolda hangi konu içine girseniz büyük bir karambol oluşmuş. Biz gerçekten çok şanslıyız. Cumhurbaşkanı'nı dinleyince hayretler içinde kalıyorum. O gün bizi ağırladı. Bir kulübe "Siz bilmem kaç oyuncunuzu dışarıya çıkarmışsınız" dedi. Şahsen ben bile bilmiyordum. Sporu gerçekten yakından takip ediyor." "BU SÜRECİ HEP BERABER ATLATMAK ZORUNDAYIZ" Türk futbolunun ekonomik açıdan düzelmesi adına sert tedbirlerin alınması gerektiğini de vurgulayan Sepil, sözlerini şöyle tamamladı: "Değişik kulüplerin sırayla canı yanacak. Bir gün Göztepe'nin bir gün başkasının. Kulüpler Birliği başkanı olarak tüm arkadaşlarıma aynı şeyi söylüyorum. Bu süreci hep berabere atlatmak zorundayız. 18 kulüp bu odaya girdiğimizde bu durumun devam edemez olduğunun farkındayız. Bunun değişmesi için herkes aynı fikirde. Bu değişim sırasında zaman zaman birinin canını yakıyorsunuz ve kulüpler ayrı ayrı reaksiyon verebiliyor."