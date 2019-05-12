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İşte Ronaldo'nun yeni forması!

İTALYA HABERLERİ  | 12.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

Süper Lig ve Avrupa'da takımların yeni sezonda giyeceği formalar sosyal medyada ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Juventus'un ev sahibi forması da belli oldu.

Kulüplerin yeni sezon formaları (2019-2020)

Kulüplerin yeni sezon formaları (2019-2020)

Juventus - Ev sahibi forması

Juventus - Ev sahibi forması

Ajax - Ev sahibi forması

Ajax - Ev sahibi forması

Atletico Madrid - Ev sahibi forması

Atletico Madrid - Ev sahibi forması

Atletico Madrid - Deplasman forması

Atletico Madrid - Deplasman forması

Atletico-Madrid - Alternatif forma

Atletico-Madrid - Alternatif forma

Atletico Madrid - Maç önü forması

Atletico Madrid - Maç önü forması

Galatasaray - Ev sahibi forması

Galatasaray - Ev sahibi forması

Galatasaray - Deplasman forması

Galatasaray - Deplasman forması

Galatasaray - Alternatif forma

Galatasaray - Alternatif forma

Galatasaray - Maç önü antrenman forması

Galatasaray - Maç önü antrenman forması

Liverpool - Ev sahibi forması

Liverpool - Ev sahibi forması

Liverpool - Deplasman forması

Liverpool - Deplasman forması

Chelsea - Ev sahibi forması

Chelsea - Ev sahibi forması

Chelsea - Deplasman forması

Chelsea - Deplasman forması

Chelsea - Alternatif forma

Chelsea - Alternatif forma

Chelsea - Maç önü forması

Chelsea - Maç önü forması

Inter - Ev sahibi forması

Inter - Ev sahibi forması

Inter - Deplasman forması

Inter - Deplasman forması

Inter - Alternatif forma

Inter - Alternatif forma

Inter - Maç önü forması

Inter - Maç önü forması

Roma - Ev sahibi forması

Roma - Ev sahibi forması

Roma - Deplasman forması

Roma - Deplasman forması

Roma - Alternatif forma

Roma - Alternatif forma

Roma - Maç önü forması

Roma - Maç önü forması

Tottenham - Ev sahibi forması

Tottenham - Ev sahibi forması

Tottenham - Deplasman forması

Tottenham - Deplasman forması

Tottenham - Alternatif forma

Tottenham - Alternatif forma

Tottenham - Maç önü forması

Tottenham - Maç önü forması

Barcelona - Ev sahibi forması

Barcelona - Ev sahibi forması

Barcelona - Deplasman forması

Barcelona - Deplasman forması

Barcelona - Alternatif forma

Barcelona - Alternatif forma

PSG - Ev sahibi forması

PSG - Ev sahibi forması

PSG - Maç önü forması

PSG - Maç önü forması

Boca Juniors - Ev sahibi forması

Boca Juniors - Ev sahibi forması

Manchester United - Deplasman forması

Manchester United - Deplasman forması
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Anahtar Kelimeler:
juventus süper lig Kulüplerin yeni sezon formaları

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
juvenin forması ciddi güzel olmuş bak bjk ye de bu tarz forma güzel olur
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