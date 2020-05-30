Kulüpten para çaldığı için kovulan Vegard Forren'den açıklama

Molde'de 'ortak fon' olarak kullanılan kulüp kasasındaki 9.255 euroyu çalarak kuma yatıran ve bunun sonucunda sözleşmesi feshedilen 32 yaşındaki stoper Vegard Forren, yaşananlarla ilgili konuştu.

"15 YILDIR BAĞIMLIYIM"

15 yıldır kumar bağımlısı olduğunu ve bundan kurtulmak istediğini söyleyen Vegard Forren, 2015 yılında daha önce yardım aldığını fakat işe yaramadığını dile getirdi.

Molde ile sözleşmesinin sona erdirilmesinin belki de işaret olduğunu ve bu nedenle hayatında değişiklikler yapması gerektiğini söyleyen Vegard Forren, Norveç basınına "Futbolu bırakmayacağını ve tekliflere" açık olduğunu söyledi.

"FUTBOLU BIRAKMAYACAĞIM, TEKLİFLERE AÇIĞIM"

Kumar hastalığından kurtulmak için yardım alıyorum. Bu lanet olası hastalıktan kurtulacağım. Kumar hayatına dair her şeyi arkamda bırakıyorum. Futbolu ise bırakmayacağım. Futbolda daha yapacak çok işim var. Tekliflere açığım.