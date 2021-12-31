Kumalar Dağı'nda kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

​​​​​​​AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ile Şuhut ilçeleri arasında yer alan Kumalar Dağı'nda bulunan yılkı atlarının kar üstünde yiyecek araması görüntülere yansıdı.

İlçede yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor.

Ormanın iç kesimleri ile dağlarda yaşam alanı bulan ve sayıları tam bilinmeyen yılkı atları, 25-50'lik gruplar halinde, karla kaplanan bölgelerde yiyecek arıyor.

Beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı güzellik katan atların, buradan ayrılırken tek sıra halinde ilerleyişi görsel şölen sunuyor.

Sıcak havalarda ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine ve özellikle köylerdeki kara yollarına inebiliyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz