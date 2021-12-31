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Kumalar Dağı'nda kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

31.12.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kumalar Dağı'nda kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

​​​​​​​AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ile Şuhut ilçeleri arasında yer alan Kumalar Dağı'nda bulunan yılkı atlarının kar üstünde yiyecek araması görüntülere yansıdı.

İlçede yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor.

Ormanın iç kesimleri ile dağlarda yaşam alanı bulan ve sayıları tam bilinmeyen yılkı atları, 25-50'lik gruplar halinde, karla kaplanan bölgelerde yiyecek arıyor.

Beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı güzellik katan atların, buradan ayrılırken tek sıra halinde ilerleyişi görsel şölen sunuyor.

Sıcak havalarda ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine ve özellikle köylerdeki kara yollarına inebiliyor.

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