Kumar oynamak için duvarı yıkıp gizli giriş yapmışlar

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, bir apartman dairesinde duvar yıkılarak yan binadan gizli geçiş yapıldığı belirlendi.

Cumhuriyet Mahallesi İncik Sokakta bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, daireyi yan binadan ayıran duvarın yıkılarak gizli giriş açıldığını, yine yan binanın çatısından da giriş yolları oluşturulduğunu tespit etti.

Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen H.H.S gözaltına alındı. Adreste bulunan 16 kişiye ise kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 71 bin 776 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zabıta ekipleri daireyi mühürledi.

