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Kumar oynandığı için kapatılan dernek binasına yeniden kumar operasyonu

MALATYA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Malatya’da kumar oynandığı için kapatılan dernekte yine kumar oynatılınca, kumar oynayan 43 şahsa 52 bin 675 TL idari yaptırım cezası uygulandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Pençe ekipleri koordinesinde, tombala oynatılan mekanlarla ilgili çalışma yapıldı.

Kumar oynandığı için kapatılan dernek binasına yeniden kumar operasyonu

Malatya’da kumar oynandığı için kapatılan dernekte yine kumar oynatılınca, kumar oynayan 43 şahsa 52 bin 675 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Pençe ekipleri koordinesinde, tombala oynatılan mekanlarla ilgili çalışma yapıldı. Polis sorumluluk bölgesinde bulunan bir yardımlaşma derneğinde tombala tabir edilen oyunla kumar oynandığı tespit edildi. İşletmeci şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı görülen 43 şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34.maddesi istinaden 52 bin 675 TL idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Ayrıca derneğin mühür fekhinden ve sigara içilmesinden dolayı da işlem yapıldı.

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