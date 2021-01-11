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  4. Kumar oynarken yakalanan 46 kişiye 61 bin 456 TL idari para cezası

Kumar oynarken yakalanan 46 kişiye 61 bin 456 TL idari para cezası

11.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının ilk haftasında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 876 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 ile 10 Ocak 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 876 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının ilk haftasında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 876 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 ile 10 Ocak 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 876 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 2 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı tespit edilen 3 adreste kumar oynayan 46 kişiye kumar oynamaktan 61 bin 456 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda yakalanan 6 kişiye ise kumar oynatmaktan 8 bin 16 TL idari para cezası uygulanarak, yer ve imkan sağlamaktan işlem yapılmasının ardından umuma açık hale getirilen adresler mühürlendi.

2 ayrı apart yetkilisine 19 bin 664 TL idari para cezası
Geçici konaklama yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 9 ayrı adreste toplam 141 apart dairesi kontrol edildiği, denetlemeler neticesinde konaklayanları bildirmeyen 2 ayrı apart yetkilisine 19 bin 664 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 61 şahsa 192 bin 150 TL idari para cezası
Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 252 işyeri denetlendi. Denetimlerde 756 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 1 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 7 kişiye maske takmamaktan 6 bin 300 TL, 61 kişiye ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 192 bin 150 TL olmak üzere toplamda 201 bin 600 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

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