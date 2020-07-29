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Kumbaradan 140 bin lira çıktı

İZMİR HABERLERİ  | 29.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Uyguladığı tasarruf tedbiriyle ve kamu kaynaklarını verimli kullanmasıyla dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyeye yeni bir kaynak kapısı daha açtı.

Kumbaradan 140 bin lira çıktı

Uyguladığı tasarruf tedbiriyle ve kamu kaynaklarını verimli kullanmasıyla dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyeye yeni bir kaynak kapısı daha açtı. Yıllardır ilçenin dört bir yanında kullanılan ancak herhangi bir gelir getirmeyen “giysi kumbaraları” ile ilgili Gaziemir Belediyesi tarihinde ilk kez bir ihale düzenleyen Başkan Arda, belediyeye buradan yıllık 140 bin lira kazandırmayı başardı.
Gaziemir’in 104 noktasında bulunan ve vatandaşların kullanılmış giysilerini atarak doldurduğu kumbaralar, artık belediyeye gelir getirecek. Açılan ihaleyi 140 bin lira artı KDV ile bir firma kazandı. İhale sonunda firma, sözleşme gereği yıllık bedelin tamamını belediyenin hesabına peşin yatırdı.
Gaziemir’in her kuruşuna sahip çıkma sözü verdiklerine dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Tıpkı ambalaj atıkları ihalesinde olduğu gibi bu konuyla ilgili de daha önce herhangi bir ihale yapılmamıştı. Bir firma gelerek giysi kumbaralarındaki giysileri topluyor ancak belediyemiz bundan bir gelir elde etmiyordu. Biz de bunu inceledik ve buradan gelir kazanabileceğimizi düşündük. Bununla ilgili yaptığımız çalışmanın ardından ihaleye çıktık. İhaleyi kazanan firma 140 bin lira artı KDV ile teklif verdi. İlçemizde şu anda 104 giysi kumbarası var. İhtiyaca göre bunları artırabiliriz. Buraya atılacak ikinci el giysiler firma tarafından yurt dışında ikinci el mağazalarında değerlendiriliyor. Kullanılamayacak olan giysiler de özelliklerine göre ayrılarak hammadde olarak kullanılıyor ve ekonomiye kazandırılıyor. İhaleden aldığımız bedel küçük bir rakam gibi görülebilir ancak bizim için çok önemli. Gaziemir’in her kuruşuna sahip çıkmaya söz vermiştim. Belediyenin gelirlerini artıracağımızı söylemiştim. Yavaş ama emin adımlarla belediyemizi ve ilçemizi hak ettiği noktaya çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kumbaradan 140 bin lira çıktı

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