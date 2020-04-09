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Kumbaralarındaki 211 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

TUNCELİ HABERLERİ  | 09.04.2020 23:59 | Son Güncelleme

Kumbaralarındaki 211 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yaşayan iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri 211 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlığının kullanıldığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kentte yaşayan 9 yaşındaki Ahmet ve 6 yaşındaki Mahmut isimli kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bugün Tunceli'den Ahmet ve Mahmut adlı iki kardeşin kumbaralarında biriktirdiği 211 lira ile destek vermeleri çok anlamlıydı. İki evladımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel mesajını, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla etiketledi.

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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası tunceli Tunceli Valisi Tuncay Sonel

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