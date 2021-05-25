Küme düşme kaldırıldı mı? Bu yıl Süper Lig'de küme düşme yok mu? Olay iddia!

Bu sene tamamlanan 2020-21 sezonunda bir rekor kırıldı. 42 hafta süren ligde 21 takım mücadele etti. Pandemiden dolayı küme düşme kuralının kaldırılmasıyla, küme düşme potasında olan takımlar liglerde kalmaya devam etti. Peki bu uygulama önümüzdeki sezon için de geçerli olacak mı? Bu yıl küme düşme yok mu? İşte, detaylar...

BU YIL SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞME YOK MU?

TFF Başkanı merakları giderdi. Pandeminin 2019-20 sezonunda koronavirüs nedeniyle Türkiye liglerinin hiçbirinde küme düşme uygulaması yapılmamıştı. Bu kararın önümüzdeki sezon için de uygulanacağına dair çıkan söylentilere TFF Başkanı Nihat Özdemir cevap verdi: "Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada. Tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar."

‘’KÜME DÜŞME OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL’’

Süper Lig’de önümüzdeki sezon 20 takımla devam edecek. Özdemir, "Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var" ifadelerini kullandı. "Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir" açıklamasını yaptı.