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Kümes kavgasında 2 kardeşi dövmüşlerdi, sınır dışı edildiler

26.10.2023 15:14 | Son Güncelleme:
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Bolu’nun Mudurnu ilçesine tavuk kümesinin sahibi 2 kardeşi darp eden 15 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Olay, 23 Ekim Pazartesi akşamı Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde Emin T.’ye ait tavuk kümesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tavuk kümesinde çalışmak üzere 25 yabancı uyruklu şahıs Alpagut köyüne geldi. Emin T.’ye ait kümeste işçiler ile kümes sahibinin çocukları Emre ve Kudret T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tavuk kümesinin odalarında sıkışma yaşanmasın diye iki kardeş işçileri ‘az tavuk koyalım odalara’ diyerek uyardı. Tartışmanın alevlenmesiyle 2 kardeş, işçiler tarafından darp edilerek yaralandı. Kümeste kavga çıktığını öğrenen köylüler gece saatlerinde kümesin önünde toplandı. Yabancı uyruklu kümes işçileriyle, köydeki vatandaşlar arasında tekrar bir kavga çıkmasını olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri engelledi.

Olayla ilgili 15 yabancı uyruklu vatandaşın gözaltına alınmıştı. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 15 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Burada işlemleri biten 15 yabancı uyruklu şahıs, alınan kararla sınır dışı edildi.

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