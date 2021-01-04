Kumkuat (kamkat) nasıl yenir? Meyvesi nasıl tüketilir?

Doğu Asya ve Çin’de yaygın olarak yetişen kamkat, portakal, mandalina ve limona benzeyen yapısıyla turunçgiller ailesinin bir üyesi. Bergamotu andıran kokusuyla sizi mest eden kamkat, “turunçgillerin küçük mücevheri” olarak nam salmıştır. Ancak bilim dünyasında fortunella adıyla bilinir. 19. yüzyılla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika’da da tanınmaya ve kullanılmaya başlamıştır. Seralarda ve saksılarda yetiştirebileceğiniz kumkuat, süs bitkisi olarak da kullanılıyor. Kumkuatı yemeklerinizde kullanabilir, meyve olarak da tüketebilirsiniz. Çin, Japonya, Amerika, Kolombiya gibi yerlerde deniz seviyesinden yüksek yerlerde yetiştirilen kumkuat nasıl yenir, kumkuat nasıl kullanılır, tüm bu soruların yanıtlarını sizin için derledik. İşte kumkuat meyvesi hakkında detaylar...

Kumkuat (Kamkat) Meyvesi Nedir? Kamkat Nasıl Tüketilir?

Kamkat, turunçgiller ailesinin bir üyesidir. C vitamini deposu olan ve pek çok faydası bulunan bir meyve olarak öne çıkan kamkatın 100 gramında 43.9 miligram C vitamini bulunur. Kas ve doku oluşumuna katkı sağlar. 100 gram yediğinizde 71 kilo kalori enerji ile 1,88 gram protein alabilirsiniz. Ülkemizde giderek daha fazla kullanılan kamkat meyvesi nasıl tüketilir merak edenler bu yazıdan faydalanabilir. İşte detaylar…