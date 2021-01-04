Kumkuat (kamkat) nasıl yenir? Meyvesi nasıl tüketilir?

Doğu Asya ve Çin’de yaygın olarak yetişen kamkat, portakal, mandalina ve limona benzeyen yapısıyla turunçgiller ailesinin bir üyesi. Bergamotu andıran kokusuyla sizi mest eden kamkat, “turunçgillerin küçük mücevheri” olarak nam salmıştır. Ancak bilim dünyasında fortunella adıyla bilinir. 19. yüzyılla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika’da da tanınmaya ve kullanılmaya başlamıştır. Seralarda ve saksılarda yetiştirebileceğiniz kumkuat, süs bitkisi olarak da kullanılıyor. Kumkuatı yemeklerinizde kullanabilir, meyve olarak da tüketebilirsiniz. Çin, Japonya, Amerika, Kolombiya gibi yerlerde deniz seviyesinden yüksek yerlerde yetiştirilen kumkuat nasıl yenir, kumkuat nasıl kullanılır, tüm bu soruların yanıtlarını sizin için derledik. İşte kumkuat meyvesi hakkında detaylar...
Kumkuat (Kamkat) Meyvesi Nedir? Kamkat Nasıl Tüketilir?
Kamkat, turunçgiller ailesinin bir üyesidir. C vitamini deposu olan ve pek çok faydası bulunan bir meyve olarak öne çıkan kamkatın 100 gramında 43.9 miligram C vitamini bulunur. Kas ve doku oluşumuna katkı sağlar. 100 gram yediğinizde 71 kilo kalori enerji ile 1,88 gram protein alabilirsiniz. Ülkemizde giderek daha fazla kullanılan kamkat meyvesi nasıl tüketilir merak edenler bu yazıdan faydalanabilir. İşte detaylar…
Kamkat Nasıl Yenir?
- Kamkat çiğ olarak yenilebilir.
- Çiğ olarak yenilmesinin yanı sıra reçel, meyve suyu, şekerleme olarak kullanılır. Kek ve pasta gibi tatlıların yapımında da kullanılabilir. Çin ve Doğu Asya kökenli kamkat, Çin lokantalarında tatlı olarak sunulur.
- Kumkuat kabuğuyla ve çekirdekleriyle yenilen bir meyvedir. Kumkuatı yerken ne kadar uzun çiğnerseniz tadını daha güzel hissedebilirsiniz. Kumkuatın sert kabuklarını yumuşatmak isterseniz 20 saniye kadar sıcak suya daldırıp çıkartabilirsiniz.
- Kumkuatın çekirdekleri de yenebilir. Ekşi ve acı bir tada sahip çekirdeklerden rahatsız olabilecek kişiler çekirdeklerini çıkartarak da tüketebilir. Çekirdeğini yemek istemezseniz kumkuatı ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartabilirsiniz.
- Eğer narenciye kabuğuna alerjiniz bulunuyorsa kumkuatı kabuğuyla tüketmemeniz tavsiye edilir.
Kamkat Meyvesi Nasıl Soyulur?
Kamkatın kabuğunu soymak zordur. Bununla birlikte kabuğunu yemek istemeyenler meyvenin ucunu keserek kamkatın suyunu da emebilir.
Kumkuat Nasıl Kullanılır?
Kumkuat nasıl ve nerelerde kullanılır diye merak edenler için kumkuatın kullanım alanları şöyle sıralayabiliriz:
- Reçel, marmelat, meyve suyu ve şekerleme olarak tüketebilirsiniz.
- Tatlıların yapımında kullanabilirsiniz.
- Turşusunu kurabilirsiniz.
- Evde yapacağınız dondurmalarda kullanabilirsiniz.
- Kumkuatın içi boş kabuklarını hava geçirmez kaplarda saklayabilirsiniz. Tatlılarınızda kullanmak istediğinizde rendeleyerek kullanabilirsiniz.
- Yoğun bir tada sahip olan kumkuatı roka gibi acı yeşilliklerle kullanabilirsiniz. Meyveyi ikiye ayırıp tohumlarını çıkararak çok ince dilimleyebilir ve dilimleri salatalara ekleyebilirsiniz.
- Salata sosu olarak da kullanabilirsiniz.
- Bitkisel çay yaparak içebilirsiniz.
- Evde yaptığınız ekmeklere katabilirsiniz.
- Kumkuatı pişirdiğinizde asidini yumuşatırsınız. Bu haliyle et ve tavuk yemeklerine katarak güzel bir tat elde edebilirsiniz.
- Deniz mahsulleri yanında garnitür olarak kullanılabilir.
- Kumkuatları yatay biçimde ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. İç kısmını çay ve tatlı kaşığıyla alarak meyve salatalarına ya da dondurmalarınıza ekleyebilirsiniz.
Kumkuat Ne İşe Yarar? Kumkuatın Faydaları Nelerdir?
C vitamini deposu olarak pek çok faydası bulunan kumkuatın yararları şöyle sıralanabilir:
- Kumkuat güçlü bir antioksidandır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Sindirim sistemini destekler.
- Cilt sağlığına iyi gelir.
- Kanserle mücadele eder. Kanser oluşumuna engel olur.
- Göz sağlığına faydalıdır.
- Kemik sağlığını korur.
- Yaraları daha hızlı iyileştirir.
- İdrar söktürücüdür.
- Kilo vermeye yardımcı olur, diyet tercihlerinde kullanılabilir.
- Baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sıkıntılarınızı ortadan kaldırır.
Kumkuat Nasıl Seçilmelidir?
Kumkuat seçerken kabuğu sertleşmemiş ve dolgun olanları tercih edebilirsiniz. Lekesiz olmalarına da seçerken dikkat etmeniz gerekir. Olgun kumkuatları parlak turuncu renklerinden ayırt edebilirsiniz. Daha açık renklileri ya da yeşil renklileri henüz olgunlaşmamıştır. Bu haliyle de alınarak olgunlaşana kadar tüketmek için beklenebilir.
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