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Kumluca’da ilk ders zili çaldı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı, Kaymakam Uğur Kolsuz’un çaldığı zil ile başladı.Eğitim ve öğretim yılının başlamasından dolayı Kumluca Atatürk Okulunda tören düzenlendi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı, Kaymakam Uğur Kolsuz’un çaldığı zil ile başladı.
Eğitim ve öğretim yılının başlamasından dolayı Kumluca Atatürk Okulunda tören düzenlendi. Törene Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kaymakam Kolsuz ders zilini çaldı. Zilin çalmasıyla öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınıflara alındı.
Eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Kolsuz, “Öğretmen ve öğrencilerimiz virüs tedbirlerine azami bir şekilde özen göstererek sorunsuz bir şekilde eğitimlerini gerçekleştirecek” dedi

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