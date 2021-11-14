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  4. Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

14.11.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6-0 kazanılan Cebelitarık maçından sonra bir muhabir Stefan Kuntz'a, "Açıklamalarınızda samimiyetsizlik var. Yusuf Yazıcı süre alamıyor diye davet etmediniz, ama Barış Alper kendi takımında daha az süre almış. Sözleriniz birbirine tezat. Kriteriniz ne?" sorusunu yöneltti. Kuntz, iki futbolcunun özellik bakımından birbirinden farklı olduğunu ifade etti. Futbolseverler, 'samimiyetsiz' ifadesine tepki gösterdi.

Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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A Milli Takım'ın 6-0 kazandığı Cebelitarık karşılaşmasından sonra Stefan Kuntz, sonucu ve gruptaki akıbetimizi değerlendirdi. Kuntz'a sorulan bir soru ise maç kadar gündeme damgasını vurdu.

"SAMİMİYETSİZLİK VAR"

Bir muhabir Kuntz'a, "Yanlış anlamayın ama açıklamalarınızda samimiyetsizlik var. Yusuf Yazıcı'yı takımında süre alamıyor diye davet etmediniz, yerine aldığınız Barış Alper daha da az süre almış. Buradaki kriteriniz ne?" dedi. Sosyal medyada sorulan bu soruya tepki yağdı.

"TAKTİKSEL FARKLILIK"

Stefan Kuntz ise "Bazı kriterler var. Ne kadar oynadığı bir kriter, ve taktiksel farklılıkları da kriter. Bu maçta kriter taktiksel farklılıktı. Hangi oyuncu hangi pozisyonda oynuyor, hangi taktiksel imkanı sunuyor bu önemli. Yusuf'un takımında dakika bulması önemli. Kendisini hazırladığı takdirde onu davet etmek bizim için çok keyifli olur" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Barış Alper Yılmaz
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