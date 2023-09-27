Kuntz'un yeni adresini görenler bir hayli şaşırıyor!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar Japonya maçı sonrasında ayrılmış ve yerine Montella getirilmişti. Stefan Kuntz'un bir sonraki durağının neresi olacağı büyük merak konusuydu.

STEFAN KUNTZ, ÜLKESİNE DÖNÜYOR

2018'den beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın başında olan Martina Voss-Tecklenburg'un görevi bırakacağı haberinin yayılmasının ardından boşalacak koltuğa Stefan Kuntz'un getirileceği yazıldı. Yapılan teklifi kabul eden Kuntz, Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacak.

1.95 PUAN ORTALAMASI

Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkmış ve 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.

