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Kuntz'un yeni adresini görenler bir hayli şaşırıyor!

27.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da görevinden ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi belli olmak üzere. Alman basınına göre Kuntz, Almanya Kadın Milli Takımı'nın başına geçmek için federasyonla anlaşma sağladı.

Kuntz'un yeni adresini görenler bir hayli şaşırıyor!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar Japonya maçı sonrasında ayrılmış ve yerine Montella getirilmişti. Stefan Kuntz'un bir sonraki durağının neresi olacağı büyük merak konusuydu.

STEFAN KUNTZ, ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Stefan_Kuntz

2018'den beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın başında olan Martina Voss-Tecklenburg'un görevi bırakacağı haberinin yayılmasının ardından boşalacak koltuğa Stefan Kuntz'un getirileceği yazıldı. Yapılan teklifi kabul eden Kuntz, Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacak.

1.95 PUAN ORTALAMASI

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Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkmış ve 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.

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