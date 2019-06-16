Kupa Amerika'da Kolombiya, Arjantin'e geçit vermedi

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 2. günü, B Grubu'ndaki Arjantin-Kolombiya karşılaşmasıyla başladı. Kolombiya, Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanan mücadeleyi, Martinez'in 71 ve Zapata'nın 86. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı. B Grubu'ndaki diğer mücadelede Paraguay ile Katar, TSİ 22.00'de karşılaşacak. Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
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