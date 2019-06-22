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Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Kupa Amerika C Grubu maçında Şili, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu ikinci maçında Şili ile Ekvador karşılaştı.

Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Şili, grubunda puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi ve çeyrek final biletini aldı. Şili'nin golleri 8. dakikada Jose Pedro Fuenzalida ve 51. dakikada Alexis Sanchez'den gelirken, Ekvador'un golünü ise 26. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti.

Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Maçın 89. dakikasında Ekvador oyuncusu Gabriel Achilier, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuvada bugün, A Grubu üçüncü maçlarında Peru ile Brezilya ve Bolivya ile Venezuela TSİ 22.00'de karşılaşacak. Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kupa Amerika C Grubu Şili Ekvador

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