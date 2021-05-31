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Kupa Amerika'ya Brezilya ev sahipliği yapacak

31.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Kupa Amerika (Copa America), Brezilya'da düzenlenecek.

Kupa Amerika'ya Brezilya ev sahipliği yapacak

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı.

13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.

CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Brezilya Kolombiya
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