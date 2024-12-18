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Kupa avcısı Real Madrid, 2024'ün son kupasını kazandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.12.2024 22:10
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FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Kupa avcısı Real Madrid, 2024'ün son kupasını kazandı!

FIFA Kıtalararası Kupa maçında Real Madrid ile Pachuca Katar’da bulunan Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

KUPAYI KAZANDILAR

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  1. dakikada Madrid, Mbappe’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanyol ekibi 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius’un penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

ARDA, SON ANLARDA OYUNA GİRDİ

Öte yandan milli oyuncu Arda GÜler, 88. dakikada Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu.

Anahtar Kelimeler:
real madrid
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