Kupa avcısı Real Madrid, 2024'ün son kupasını kazandı!

FIFA Kıtalararası Kupa maçında Real Madrid ile Pachuca Katar’da bulunan Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
KUPAYI KAZANDILAR
- dakikada Madrid, Mbappe’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanyol ekibi 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius’un penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.
ARDA, SON ANLARDA OYUNA GİRDİ
Öte yandan milli oyuncu Arda GÜler, 88. dakikada Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu.
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