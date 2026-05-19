Kupa mesajı dikkat çekti! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması: "Fenerbahçe için ayrıldık"

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kazandığı şampiyonluğun ardından konuşan Sadettin Saran "Bir kupa daha alırsak, galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz" dedi. Saran ayrıca başkanlık seçimleriyle ilgili olarak yeni yönetime destek mesajı verdi ve "Biz Fenerbahçe için ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Melih Kadir Yılmaz

Fenerbahçe'de başarısız geçen sezonların ardından Sadettin Saran, Ali Koç'un karşısına rakip olarak çıkmış ve başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile çıkan Sadettin Saran ve yönetimi Galatasaray'ın elinden süper kupayı alarak taraftarlarının umutlarını artırmıştı.

Ezeli rakibe karşı alınan kupa zaferi camiayı bir araya getirmiş ve taraftarda şampiyonluk seslerini artırmıştı. Ligde özellikle Galatasaray'ın hata yaptığı yerlerde istenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de Saran ve yönetimi eleştirilerin hedefi olmuştu.

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR! SARAN ADAY DEĞİL

Transfer sezonunu forvetsiz kapatan sarı lacivertli ekip bu sene de futbolda istediği şampiyonluğa ulaşamadı ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Yaşanan gelişmeler ise Fenerbahçe'yi yeni bir başkanlık seçimine sürükledi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu seçime mevcut başkan Sadettin Saran resmen başkan olmayacağını duyurdu.

"BİR KUPA DAHA ALIRSAK EN ÇOK KUPA ALAN YÖNETİM OLUYORUZ"

Kadın Futbol Takımı'nın kazandığı şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Saran dikkat çeken sözler söyledi. Final Four ve kupa ihtimali hatırlatılan Saran buna "Evet, İnşallah" diyerek yanıt verdi. Saran, "Bir kupa daha alırsak, galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz" dedi.

"HEPİMİZ FENERBAHÇE İÇİN AYRILDIK"

Saran açıklamalarının devamında ise "Çok çabuk geçti bu 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Kimse 'Sadettinci' diye ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız" ifadelerini kullandı.

