Aziz Yıldırım Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği’ne ziyarette bulundu. Yıldırım’a ziyaretinde eski Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu da eşlik etti. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Yıldırım’ı dernek binası önünde karşıladı. Dernek başkanı Güven’den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım, ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

YALOVA'DAN AYRILDI

Fenerbahçe başkan adayı Yıldırım, ardından Bursa’daki programa katılmak üzere Yalova’dan ayrıldı.