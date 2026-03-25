Kupa Voley'de şampiyon Vakıfbank!

VakıfBank, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Setler 25-19, 21-25, 25-20 ve 25-20 sonuçlandı. Sarı-siyahlılar, dokuz şampiyonluğu bulunan iki dev arasında en çok kupaya sahip takım unvanını tek başına kazandı.

Cevdet Berker İşleyen

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Türk voleybolunun iki dev ekibi VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, nefes kesen bir mücadelede karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar, setlerde 3-1’lik üstünlük sağlayarak şampiyonluğa uzandı.

Maçta setler şu şekilde sonuçlandı:

1'inci Set: 25-19
2'nci Set: 21-25
3'üncü Set: 25-20
4'üncü Set: 25-20

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM

VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit’in her birinin dokuz Kupa Voley şampiyonluğu bulunuyordu. Bu galibiyetle VakıfBank, “en çok şampiyon olan takım” unvanını da tek başına elde etmiş oldu.

Maç sonrası takım kaptanı, “Bu şampiyonluk, sezon boyunca gösterdiğimiz azim ve takım ruhunun bir ödülü” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

