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Kupada maçın ardından

14.01.2021 22:16 | Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: - "Bu sefer attığımız gollerle galibiyetimizi taçlandırdık" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: - "Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, farklı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi,

Tokatlı maçın ardından düzenlenen toplantıda iyi bir mücadele ve oyunla galip geldiklerini söyledi. Her zamanki oyunlarını sahaya yansıttıklarını kaydeden Tokatlı, "Bu sefer attığımız gollerle galibiyetimizi taçlandırdık. Ligde de inşallah bunun yansımaları olacaktır." dedi.

Son 8'e kaldıkları için sevinçli olduklarını anlatan Tokatlı, "Geçen sene final oynadık. Bu yıl da final oynayıp, bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı, isteklerinden, arzularından dolayı kutluyoruz." diye konuştu.

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise ligde zor dönemlerden geçtiklerini söyledi. Bu yüzden hedeflerinde kupa olmadığını belirten Bakkal, "Geçen hafta Fenerbahçe maçında verdiğimiz 5 sakatlıktan sonra burada maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündük. Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek. Bizim için devam eden zorlu bir süreç var. Burada da oynamayan oyuncularımızın performansını görmek için böyle bir kadroyla çıktık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini anlatan Bakkal, şöyle konuştu:

"Aslında başa baş kontrollü götürdüğümüz bir maç ama uzun zaman oynamayan oyuncularımızın adaptasyonu zor oluyor. Alanyaspor güçlü bir takım. Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz. Yaptığımız 4-5 transfer var. Artık hemen toparlanıp ligde yolumuza devam edeceğiz."

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