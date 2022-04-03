Küpkıran Kayak Merkezi'nde kayak sezonu tamamlandı

Son yılların en fazla kar yağışının gerçekleştiği Ağrı'da, havaların ısınmasıyla Küpkıran Kayak Merkezi'nde kayak sezonu kapandı.

Kent merkezine yürüme mesafesinde olan ve önceki yıllara göre sezonu erken açan merkezde, mart ayında etkili olan yağışlar sayesinde kayakseverler daha uzun süre kayak yapma imkanı buldu.

Havaların ısınmasıyla pistlerdeki karın erimeye başladığı merkez, sezonun son gününde de kayakseverleri ağırladı.

Aileleriyle merkeze gelenler, kızakla kaydı, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Kayak merkezi işletmecisi Ali Yılmaz, AA muhabirine, bu sene yağan karın sezonu olumlu etkilediğini söyledi.

Önceki yıllarda sezonu daha erken kapattıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 gün önce yağmurdan dolayı sezonu kapatmıştık ancak daha sonra etkili olan yağışlar sayesinde pistlerimiz karla kaplandı ve yeniden sezonu açtık. Son 10 yılın en uzun kayak sezonunu yaşıyoruz. Sezonumuz 20 gün erken başladı ve 40 gün daha fazla kayak keyfi yaşandı. Çevre il ve ilçelerden insanlar kayak yapmak için buraya geldiğinde şehirde de hareketlilik oluyor. Bir süre önce 40 bin kişinin burayı ziyaret ettiğini söylemiştim ve şimdi 50 bini geçtiğini söyleyebilirim. Geçen sene 30 binde kalmıştık."

Yılmaz, Ağrı Belediyesi tarafından 2 yıldır kayak merkezinde yapılan kış festivali sayesinde de birçok insanın kayak yapmaya geldiğini ve gece kayağına da ilginin olduğunu aktardı.

Kayaksverlerden Büşra Yavuz da bir yıldır kayak yaptığını belirterek önceki yıla göre daha uzun süre kayak yapma imkanı bulduklarını dile getirdi.

