KuPS - KAA Gent Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

KuPS, 5 Kasım 2026'da saat 20:45'te Vare Areena'da KAA Gent ile UEFA Konferans Ligi karşılaşması oynuyor.
Parlayan yıldızlar arasında yer alan KAA Gent, zorlu bir deplasman maçı için KuPS ile karşı karşıya geliyor. İki takım için de bu maç, önemli bir dönüm noktası olabilir.
KuPS, son 4 UEFA Konferans Ligi maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu süreçte toplam 4 gol atarak defansif sıkıntılar yaşadı. KAA Gent ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile daha dengeli bir performans sergiledi.
KuPS kadrosunda Kasperi Silen (Yok - Statü Gereği), Eemil Tanninen (Yok - Statü Gereği), Jerry Voutilainen (Sakat), Arttu Heinonen (Yok - Statü Gereği) ve Aaro Toivonen (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.
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