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KuPS - KAA Gent Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

KuPS, UEFA Konferans Ligi'nde zor günler geçiriyor. KAA Gent ise son zamanlarda daha iyi bir form sergileyerek dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

KuPS - KAA Gent Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
KuPS
Perşembe 20:45
05.11.2026
KAA Gent
Stadyum: Vare Areena

KuPS, 5 Kasım 2026'da saat 20:45'te Vare Areena'da KAA Gent ile UEFA Konferans Ligi karşılaşması oynuyor.

Parlayan yıldızlar arasında yer alan KAA Gent, zorlu bir deplasman maçı için KuPS ile karşı karşıya geliyor. İki takım için de bu maç, önemli bir dönüm noktası olabilir.

Takımların güncel form bilgileri
KuPS

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Oulu 2-0 KuPS Finlandiya Veikkausliiga M
  • 29.10.2026 KuPS 1-1 Gnistan Finlandiya Veikkausliiga B
  • 25.10.2026 Helsinki 2-2 KuPS Finlandiya Veikkausliiga B
  • 22.10.2026 Borac 2-0 KuPS UEFA Konferans Ligi M
  • 18.10.2026 KuPS 2-0 VPS Vaasa Finlandiya Veikkausliiga G
KAA Gent

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Lommel SK 2-0 KAA Gent Belçika 1. Ligi M
  • 25.10.2026 KAA Gent 4-0 Anderlecht Belçika 1. Ligi G
  • 22.10.2026 Braga 2-0 KAA Gent UEFA Konferans Ligi M
  • 15.10.2026 KAA Gent 1-0 AGF Aarhus UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Zulte Waregem 0-2 KAA Gent Belçika 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

KuPS, son 4 UEFA Konferans Ligi maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu süreçte toplam 4 gol atarak defansif sıkıntılar yaşadı. KAA Gent ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile daha dengeli bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular

KuPS

5 eksik
Kasperi Silen Yok Statü Gereği
Eemil Tanninen Yok Statü Gereği
Jerry Voutilainen Sakat
Arttu Heinonen Yok Statü Gereği
Aaro Toivonen Yok Statü Gereği

KAA Gent

Bilinen eksik yok

KuPS kadrosunda Kasperi Silen (Yok - Statü Gereği), Eemil Tanninen (Yok - Statü Gereği), Jerry Voutilainen (Sakat), Arttu Heinonen (Yok - Statü Gereği) ve Aaro Toivonen (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
KuPS - KAA Gent maçı ne zaman?

5 Kasım 2026'da.

KuPS - KAA Gent maçı saat kaçta?

20:45'te.

KuPS - KAA Gent maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

KuPS - KAA Gent maçında hangi oyuncular eksik?

Kasperi Silen, Eemil Tanninen, Jerry Voutilainen, Arttu Heinonen ve Aaro Toivonen eksik.

KuPS ve KAA Gent'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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