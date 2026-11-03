KuPS - KAA Gent Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi KuPS Perşembe 20:45 KAA Gent

KuPS, 5 Kasım 2026'da saat 20:45'te Vare Areena'da KAA Gent ile UEFA Konferans Ligi karşılaşması oynuyor.

Parlayan yıldızlar arasında yer alan KAA Gent, zorlu bir deplasman maçı için KuPS ile karşı karşıya geliyor. İki takım için de bu maç, önemli bir dönüm noktası olabilir.

Takımların güncel form bilgileri KuPS tüm kulvarlar Oulu 2-0 KuPS Finlandiya Veikkausliiga M

KuPS 1-1 Gnistan Finlandiya Veikkausliiga B

Helsinki 2-2 KuPS Finlandiya Veikkausliiga B

Borac 2-0 KuPS UEFA Konferans Ligi M

KuPS 2-0 VPS Vaasa Finlandiya Veikkausliiga G KAA Gent tüm kulvarlar Lommel SK 2-0 KAA Gent Belçika 1. Ligi M

KAA Gent 4-0 Anderlecht Belçika 1. Ligi G

Braga 2-0 KAA Gent UEFA Konferans Ligi M

KAA Gent 1-0 AGF Aarhus UEFA Konferans Ligi G

Zulte Waregem 0-2 KAA Gent Belçika 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

KuPS, son 4 UEFA Konferans Ligi maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu süreçte toplam 4 gol atarak defansif sıkıntılar yaşadı. KAA Gent ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile daha dengeli bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular KuPS 5 eksik Kasperi Silen Eemil Tanninen Jerry Voutilainen Arttu Heinonen Aaro Toivonen KAA Gent ✓ Bilinen eksik yok

KuPS kadrosunda Kasperi Silen (Yok - Statü Gereği), Eemil Tanninen (Yok - Statü Gereği), Jerry Voutilainen (Sakat), Arttu Heinonen (Yok - Statü Gereği) ve Aaro Toivonen (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.