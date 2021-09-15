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Kuraklığın etkisindeki Çorum'da 2021'de 24 bin metre içme suyu hattı döşendi

15.09.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuraklığın etkisindeki Çorum'da 2021'de 24 bin metre içme suyu hattı döşendi

ÇORUM (AA) - Türkiye'de etkisini gösteren kuraklıktan en çok etkilenen illerden biri olan Çorum'da vatandaşların içme suyu sıkıntısı çekmemesi için bu yıl 24 bin metre içme suyu hattı döşendiği bildirildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kuraklıkla mücadele kapsamında 2021 yılında toplam 30 bin metre içme suyu hattı döşemeyi hedeflediklerini belirtti.

Çorum'un kuraklıktan en çok etkilenen illerden olduğuna dikkati çeken Aşgın, "Şehrimiz içme suyu kaynakları noktasında en kritik iller arasında. Bu gerçeği göz önünde tutarak yeni içme suyu kuyuları arayışına girdik ve bulduğumuz içme sularını şehir şebekesine bağladık. Bir gün dahi kuraklık sebebiyle su kesintisine gitmedik, su sıkıntısını hemşehrilerimize yansıtmadık." ifadesini kullandı.

Mevcut su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için yatırımlara devam ettiklerini aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarımızın iyi kullanılması noktasında eskimiş asbestli içme suyu hatlarında oluşan patlak ve kaçakların önüne geçmek için belediye olarak bir seferberlik başlattık. 2021 yılına kadar 38 bin metre içme suyu hattını daha sağlıklı ve daha dayanıklı olan polietilen borularla yeniledik. 2021 yılı içindeki hedefimizden 24 bin metresini gerçekleştirdik. Yıl sonuna geldiğimizde son üç yılda bir kısmı yeni yerleşim yerlerine döşenen toplamda 68 bin 622 metre polietilen içme suyu hattını şehrimize kazandırmış olacağız."

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