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Kuraklık, alternatif ürün tritikaleye ilgiyi artırdı

06.10.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki tritikale tohum ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Sivas Ulaş Tarım İşletmesinde, çiftçilerden gelen talep üzerine ekim alanı genişletildi - İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Ekin Bodur: - "Talep çok fazla yetiştiremiyoruz. 12 bin 340 dekar ekim alanı, bu yıl talep fazla olunca 17 bin 943 dekara çıktı"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen ve kuraklığa dayanıklılığıyla bilinen tritikalede ekim alanları genişliyor.

Ülke genelinde bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle çiftçiler, buğday ve arpanın yetişmesinin güç olduğu bölgelerde tritikale ekimine yöneliyor.

Türkiye'de tritikale tohum ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sivas Ulaş Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ekin Bodur, AA muhabirine, bu yıl kuraklığa rağmen 2 bin 800 ton rekolte elde ettiklerini ve bin 262 ton tohumluk satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tritikalenin kuraklıktan fazlaca etkilenmediğini ve bu nedenle çiftçilerden gelen talep dolayısıyla ekim alanlarını artırdıklarını vurgulayan Bodur, gelecek sezon 4 bin 850 ton mahsul beklediklerini belirtti.

- "Talep çok fazla, yetişemiyoruz"

Bodur, tritikalenin kurak zamanlarda dahi veriminin fazla olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kıraç alanlarda, kuraklık zamanlarında tritikalenin yem bitkisi olarak verimi daha yüksek. Buğday, arpa gibi hububatlara göre verimi daha fazla, bu nedenle tercih ediliyor. Talep çok fazla yetiştiremiyoruz. 12 bin 340 dekar ekim alanı, bu yıl talep fazla olunca 17 bin 943 dekara çıktı. Tritikalede kuraklık döneminde verimde düşüş daha az oluyor. Bu nedenle de çiftçiler tarafından talep daha fazla oluyor, bu da bizi mutlu ediyor. Her yıl ekim alanını ve verimi artırmaya, çiftçimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."

Yeni dönem için işletmelerinde tritikale ekiminin devam ettiğini anlatan Bodur, şunları kaydetti:

"Günlük ortalama 1500 dekar ekim yapıyoruz. Ekim makinelerimiz 6 metre genişliğinde üzerinde radar algılama sistemi var. Traktörün hareketiyle yerdeki hızı algılayıp ona göre elektronik doz aşılama yapıyor. Bu da fazla tohum atmayı engelliyor. Tarla içerisine düzenli tohum atmayı sağlamış oluyoruz. Ortalama 20 gün içerisinde 25 bin dekar alanı bitireceğiz. Tritikale ülkemizde genellikle daha yüksek, kuraklığın daha fazla, buğday ve arpanın yetişmesinin daha güç olduğu bölgelerde yetiştiriliyor. Ancak geçen yıl yaşadığımız gibi kuraklık dönemlerinde çiftçiler tarafından daha alçak alanlarda da tercih edilerek yetiştiriliyor."

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