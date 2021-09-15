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Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı

15.09.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı

Van'ın Erciş ilçesinde kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin azaldığı Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla göle açıldı.

Önceki yıllara oranla yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde düşüş yaşandı.

Erciş'te kuraklığa bağlı olarak su seviyesi önemli oranda azalan Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri karaya oturduğu için göle açılamadı.

Belediyeye ait iş makinesiyle teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapıldı.

Çalışmanın ardından tekneler, göle açıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi.

Suyun çekilmesinin en çok balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nde suların çekilmesiyle balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tekneleri barınaklarında karaya oturdu. Tekneleri mahsur kaldı. Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı."

30 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını ifade eden Nedim Arslan da "Havaların kurak geçmesi nedeniyle gölün suyu çok çekildi. Teknelerimiz limanda mahsur kaldı. Belediyeden yardım istedik ve iş makinesi yardımıyla teknelerimizi suyla buluşturduk. Suyun çekilmesi bizleri tedirgin ediyor." şeklinde konuştu.

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