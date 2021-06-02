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Kuraklık ve soğuk havanın "Kağızman kayısısı"nda rekolteyi düşürmesi bekleniyor

02.06.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuraklık ve soğuk havanın "Kağızman kayısısı"nda rekolteyi düşürmesi bekleniyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde üretilip yurt dışına ihraç edilen "Kağızman kayısı"sının rekoltesinde, yağışların azlığı ve soğuk hava nedeniyle düşüş bekleniyor.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, AA muhabirine, ilçede yetişen ve zengin aromasıyla bilinen Kağızman kayısısının, ilkbaharda etkili olan soğuk hava ve yetersiz yağıştan olumsuz etkilendiğini söyledi.

İriliği ve lezzeti bakımından Türkiye'de yetiştirilen ender kayısı türlerinden Kağızman kayısının çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Günday, "Kuraklıktan dolayı bu yıl kayısı bahçelerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşanıyor. Yaz ayında havaların kurak gitmesi, ilkbaharda da soğuk hava nedeniyle ağaçların çiçek açmaması ve havaların bir sıcak bir soğuk olması kayısı rekoltesinde düşüşe neden oldu." dedi.

Günday, Kağızman'da birçok üreticinin kayısıdan geçimini sağladığını anlatarak, verim düşüşü yüzünden üreticilere destek sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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