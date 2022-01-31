Kuraklık yaşanan Burdur'da etkili kar yağışı sevinçle karşılandı

Burdur ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaz aylarında kuraklık sorunu yaşayan bölge halkını sevindirdi.

Burdur genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerinde etkili oldu.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışmaları yaptı.

Kar yağışını fırsat bilenler, dışarıya çıkarak çocuklarıyla eğlendi.

Bazı kişiler de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada, güzel ve bol karlı bir pazartesi sabahına uyandıklarını söyledi.

Kar yağışından şikayetçi olmadıklarını belirten Ercengiz, "Son yıllarda kuraklığın etkili olduğu bölgemizin yağışlara ihtiyacı var. Kar, yer altı su kaynaklarının güvencesi. Keşke biraz daha yağsa da yazın su sıkıntısı yaşamasak. Şu an itibarıyla 10 santimetreyi geçmiş bir kar kalınlığı söz konusu." dedi.

Tüm ekiplerin hayatın olağan akışını sağlamak için çalışmaya devam ettiğini aktaran Ercengiz, karla mücadele ekiplerinin de görev başında olduğunu kaydetti.

- "İnşallah bu yaz çiftçilerimizin yüzü gülecek"

Karamanlı ilçesinin Eşeler Mahallesi Muhtarı Metin Kafes da bölgede birkaç yıldır göremedikleri yoğun kar yağışını özlediklerini dile getirdi.

Barajlardaki su seviyesinin artmasını umut ettiklerini belirten Kafes, "İnşallah bu yaz çiftçilerimizin yüzü gülecek. Tüm Türkiye'ye bereketli yağışlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kar nedeniyle kentte maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kırılan ağaç dalları park halindeki bir araçta hasara yol açtı.

Bölgede kapalı yolun bulunmadığı, ekiplerin yolları açık tutmak için çalışmalara devam ettiği bildirildi.

