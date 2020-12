Kuraklıkla mücadelede kriz yönetimi yerine risk temelli politika önerisi

Çeşitli iklim senaryoları dikkate alınarak çalıştırılan iklim modellerine göre, gelecek on yıllarda Türkiye'nin de içinde yer aldığı coğrafi bölgenin daha az yağışlı ve daha sıcak bir iklimin etkisi altına girme olasılığının oldukça yüksek olduğunu kaydeden Türkeş, "Buharlaşmanın artması, yağışların sıklığında ve şiddetinde olası değişmelerin olabileceği ve kar örtüsünün azalabileceği beklenmektedir. Kuşkusuz Türkiye ikliminde beklenen bu değişikliklerin, toprak nemi ile akış oranının azalmasına, başka bir deyişle tarımsal ve kuraklık olaylarında artışa ve şiddetlenmeye neden olacağı da beklenmelidir." diye konuştu.

- "2020 kurak bir yıl oldu"

Türkeş, 2020'nin kurak bir yıl olduğunu, 2019'un Eylül ve Ekim aylarından beri aylık ve mevsimlik olarak birçok kere yinelenen meteorolojik kuraklık olaylarının ülkenin büyük bölümünde tarımsal ve hidrolojik kuraklıklara dönüştünü belirtti.

Kuraklıktan tarımsal etkinliklerin ve su kaynaklarının ciddi düzeyde etkilendiğini dile getiren Murat Türkeş, şunları kaydetti:

"Kuraklığın etkisi ile pek çok kentimizde ve büyük kentimizde içme ve kullanma suyu amaçlı su kaynaklarının ve barajların doluluk oranları yüzde 25'lerin altına inmiş durumdadır. Ne yazık ki, çeşitli ulusal meteoroloji kuruluşlarının ve hava tahmin merkezlerinin uzun vadeli hava tahmin model ürünleri ve mevsimlik tahminlerine dayalı değerlendirmemize göre, hem aralık ayının kalan günlerinde, hem de önümüzdeki birkaç ayın Türkiye'de bazı bölgeler dışında az yağışlı, kurak ya da çok kurak geçme olasılığı vardır.

Artık, bir yurttaş, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, küçük büyük tüm yerel yönetimler olarak, içme suyunu ve içilebilir nitelikteki her türlü suyu insafsızca tonlarca kullanarak, araç ve halı yıkamayı, bahçe sulamayı, apartman içi ve dışını, ev önlerini ve balkonları yıkamayı, tonlarca su ile banyo yapmayı, hangi neden ve amaçla olursa olsun sokakları yıkama, tüm yanlış ve kötü alışkanlık ve uygulamalar ile tüketim kalıplarımızı ivedilikle terk etmeliyiz. Her türlü tatlı suyu, yaşamın tüm alanlarında ve tüm sektörlerde akılcı, tasarruflu, yeterli ve etkili bir biçimde kullanmayı ve tüketmeyi bir an önce öğrenmeliyiz."