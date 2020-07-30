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Kurban Bayramı arefesinde sosyal mesafeli bıçak bileme kuyruğu

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Pendik’te Kurban Bayramı’nın arefe gününde bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk başladı.

Pendik’te Kurban Bayramı’nın arefe gününde bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk başladı. Bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruk oluşturdu.
Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustalarının yoğun mesaisi başladı. Pendik Velibaba Mahallesi’nde de bayram arefesinde bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bıçak bileme ustalarının yolunu tuttu. Yıllardır bıçak bileme işi yapan İsmet Çetinkaya’nın dükkanının önünde kuyruk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıraya girdikleri ve maske kuralına da özen gösterdikleri görüldü.

“Günde ortalama 400 kişi geliyor”
Bıçak bileme ustası İsmet Çetinkaya, “Velibaba’da arkadaşların, komşuların bıçaklarını bileme işlemi yapıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak gelip sıraya giriyorlar. Balta, bıçak, satır hepsini itinalı bir şekilde bilemeye çalışıyoruz. Günde aşağı yukarı 400 kişiye hizmet veriyoruz. Bayram öncesi arefe gününe kadar getiriyorlar. Biz bunları güzel bir şekilde, müşteri memnun olacak ve kesime hazır olacak şekilde bileme yapıyoruz. Önemli noktası, bunu bilerken makinenin tuzu az olması lazım. Uzmanlık ister yani bu yılları alır. Bazı bileyiciler var piyasada, onlar bıçakların ağzını yakıyor. Benim burada bilediğim şeylerin hepsi keçe ve kösüre. Yani özellikle bunlarda olması gerekiyor. Öbürleri kösürelerde değil bileme taşlarında yaptıkları için bıçakları yakıyor. Yaktığı zaman bıçaklar kör oluyor ve kesmiyor” dedi.

"Bıçaklarını uzman bileyicilere versinler"
Çetinkaya, “Kurban kesecek olanlara önerim bıçakları çarkçılara değil uzman bıçak bileyicilerine versinler. O gün kurbanı keserken kurban kesildiğini bile anlamasın. Yani hayvana eziyet vermemek için bıçaklarını uzman bıçak bileyicilere götürsünler. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Vatandaşlara da tavsiyem şu, pandemi nedeniyle sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Kurbanlarını temiz ve hijyen bir şekilde belediyemizin kesim yerlerinde kestirsinler” diye konuştu. Bıçaklarını biletmek için gelen vatandaşlar ise her Kurban Bayramı’nda düzenli olarak geldiklerini ve memnun olduklarını söyledi.

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