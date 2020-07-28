Kurban Bayramı hazırlıkları hassasiyetle sürdürülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışma, tedbir ve hazırlıklarına hız verdi. İl genelindeki mezbahalar, bayrama hazır hale getirilirken, Manisa Canlı Hayvan Borsası da, her gün ilaçlama çalışması yapılarak temiz ve düzenli tutuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, mezbahaların bayrama hazır olduğunu söyledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci, Selendi, Kula, Gördes, Soma ve Sarıgöl ilçelerine kazandırdığı modern mezbaha tesislerini bayrama hazır hale getirdi. Tesislerde korona virüs tedbirleri kapsamında görünür alanlara sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı konusunda bilgilendirme levhaları asıldı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, modern mezbahalarda dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Manisa Canlı Hayvan Borsası’nda kurbanlık alım-satımı için tesise gelen vatandaşların işlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için haşereyle mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.