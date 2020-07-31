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Kurban Bayramı kutlanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 31.07.2020 07:36 | Son Güncelleme

Başkentte çok sayıda kişi, bayram namazını Kocatepe Camisi ile Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe Camisi ile Hacı Bayram Veli Camisi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kıldı.

Vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camisi'ne geldi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı.

Cami girişlerine dezenfektan konulduğu ve camiye gelenlerin maske takarak seccadelerini yanlarında getirdiği görüldü.

Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine daha çok önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında Kovid-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca hutbede, vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi.

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