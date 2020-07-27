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Kurban Bayramı öncesi mutfak ürünlerinin satışı katlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

Trendyol'un mutfak grubundaki ürünler yoğun talep görürken, kıyma makinesi satışları yüzde 268, derin dondurucu satışları yüzde 169 arttı - Trendyol'un satış verilerine göre, servis ve sunum ürünleri, pratik mutfak gereçleri, kavanoz ve saklama kapları da sepetlerde en çok yer alan ürünler oldu

İSTANBUL(AA) - Trendyol, Kurban Bayramı için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri uygun fiyat, milyonlarca ürün ve geniş marka çeşitliliği ile müşterilerine sunuyor.

Trendyol'un verilerine göre, bayram öncesi dönemde en çok tercih edilen ürünler yemek takımları, servis ve sunum ürünleri, pratik mutfak gereçleri, kavanoz ve saklama kapları, tepsiler, tavalar, derin dondurucu ve kıyma makineleri oldu.

Kıymasını evde kendisi hazırlamak isteyenler, kıyma çekme makinelerine talebi artırdı. Kıyma çekme makinelerinin satışı, geçen yıla göre yüzde 268 artış gösterdi. Aynı dönemde tava ve tencerelere yüzde 128, sofra grubunun önemli ürünlerinden yemek takımlarına yüzde 260 daha fazla talep geldi.

- Saklama çözümleri öne çıktı

Yiyecekleri uzun süre taze bir şekilde saklayan derin dondurucuların yanı sıra kolay muhafaza etmeye yarayan buzdolabı poşetleri ve kilitli poşetlerin satışlarında da ciddi artış yaşandı.

Derin dondurucuların satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169 arttı.

- Bayramlıkların vazgeçilmezi elbise ve polo yaka tişört

Bayramlık kıyafetler de sepetlerin değişmeyen ürünleri arasında yer aldı.

Kadınlar bayram için en çok elbise, bluz ve etek tercih ederken, erkekler tişört, sneaker, polo yaka tişört, gömlekleri sepetine ekledi.

Kadın ve erkeklerin aksesuar tercihleri ise güneş gözlüğü ve saatten yana oldu.

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