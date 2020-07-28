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Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et tüketimi konusunda uzmanlar uyardı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et tüketimi konusunda uzmanlar uyardı

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hidayet Göksoy, yaklaşan Kurban Bayramı’nda fazla et tüketiminin kalp damar hastaları ve yaşlı hastalarda riskli durumlara neden olabileceğini belirterek, bu kişilerin bayramda et tüketiminde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala et tüketimi konusunda uzmanlar, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle fazla et tüketiminin insan vücuduna zararlı olduğunu belirten Göksoy, kalp damar hastalıklarını büyük oranda tetiklediğini söyledi. Vücut direnci ve sağlığı için dengeli beslenmeye önem gösterilmesi gerektiğini ve kesilen etin hemen tüketilmemesine dikkat edilmesini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hidayet Göksoy, “Kırmızı et, içerdiği protein, B12 vitamini, demir, çinko, selenyum ve karnitin gibi vücut için gerekli çok sayıdaki vitamin ve mineralden dolayı dengeli beslenmenin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Ancak kalp damar hastaları, hipertansiyon ve kalp yetmezliği hastalarının bu kadar önemli bir protein ve demir kaynağı olan kırmızı eti belirli ölçüler ve kurallar dahilinde tüketmeleri gerekmektedir. Bu hastalar, Kurban Bayramı sürecinde kontrollü ve dikkatli olmamaları durumunda sağlıklarında kötüleşmeyle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, kalp hastaları kurban etini tüketirken öncelikle yağlı ve tuzlu et ile sakatat tüketiminden kaçınmalıdırlar. Yine kalp hastaları ve yaşlı bireylerin kurban etini 24 saat dinlendirip sonrasında tüketmeleri önerilmektedir. Çünkü taze kesilmiş etin sert olmasından dolayı sindirimi zor olup hem hazımsızlık gibi mide problemlerine hem de bunun yanı sıra kalbinin iş yükünün artmasına da neden olmaktadır” diye konuştu.

“Kalp hastaları, kurban etini haşlama ve Izgara Şeklinde Tüketmeli”
Kurban etinin pişirilmesinde ve hangi besinler ile tüketilmesi yönünde de kalp hastalıkları açısından dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunu dile getiren Göksoy, “Kurban etini, yağlı ve kavurma şeklinde tüketim yerine, haşlama ve ızgara gibi daha sağlıklı tüketim yolları tercih edilmelidir. Bunun yerine sebzeli yemekler ve salatalarla beraber tüketilmesi önerilmektedir. Sebze ve meyvelerde bulunan C vitamini ve antioksidanlar, etteki demirin emilimini arttırmakta, zararlı etkilerini azaltmaktadır. Son olarak da kurban bayramı sırasında günlük et tüketiminin yanında 2-2.5 litre su tüketilmeli ve bayramda aşırı çay, kahve tüketiminin kalp hastalarında ritim bozukluklarına neden olacağından dolayı bu davranıştan kaçınılması gerekir” dedi.

Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et tüketimi konusunda uzmanlar uyardı

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