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Kurban Bayramında can kurtaranlar görev başında

SAKARYA HABERLERİ  | 29.07.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahilleri Kurban Bayramı tatili dolayısı ile deniz mantarlarıyla genişletiyor.Cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürmeye devam ederken sezon boyunca bugüne dek 409 boğulma vakasına müdahale etti.

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahilleri Kurban Bayramı tatili dolayısı ile deniz mantarlarıyla genişletiyor.
Cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürmeye devam ederken sezon boyunca bugüne dek 409 boğulma vakasına müdahale etti. Plajlarda beklenen bayram yoğunluğu sebebiyle yüzme alanlari mantarlar ile genişletiliyor. Kaynarca’da 4, Karasu’da 40, Kocaali’de 17 olmak üzere 61 personel ve 37 cankurtaran kulesi, 7 jet ski, 1 Zodyak bot, 1 lojistik aktarma botu, 1 tane hizmet cipi ile boğulma vakalarına müdahale eden ekipler saat 09.00 ile 20.00 arasında vatandaşların güvenliğini sağlamak adına görev başında olacak.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cankurtaran ekiplerimiz Bayram boyunca da Karadeniz sahillerinde görevlerinin başında olacak. Yaşanacak olan bayram yoğunluğundan dolayı deniz mantarları ile yüzme alanlarımızı genişlettik. Örneğin Kaynarca ilçemizde 2 kilometrelik yüzme alanını 4 kilometreye çıkarttık. Jet skilerimiz ile yüzme alanlarının hemen dışında sürekli devriye gezeceğiz. Denize girmenin tehlikeli olduğu yerlerdeki tabelaları çoğalttık. Ayrıca Rip Akıntısı konusunda ise vatandaşlarımıza sürekli broşür dağıtarak bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızda kurallara uymalarını rica ediyoruz ve hayırlı bayramlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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