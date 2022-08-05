YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği "Ahbap" satın aldı

Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği "Ahbap" satın aldı

05.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği "Ahbap" satın aldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki barınağa götürüldü.

Kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık'ın, Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde, Yenice Mahallesi'nde kaçan kurbanlık ineği, 25 gün sonra yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu.

Zabıta ekiplerinin de desteğiyle yakalanan hayvan sahibine teslim edildi.

İneğin bulunduğu haberi sosyal medyada yer alması üzerine kuruculuğunu sanatçı Haluk Levent'in yaptığı Ahbap Platformu ineğe talip oldu.

Levent ile Kocabıyık'ın görüşerek anlaşması üzerine Ahbap Platformundan gelen ekip, ineği araca yükleyerek barınağa teslim etmek üzere İzmir'e götürdü.

İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık, AA muhabirine, ineği almak için iş adamlarının da aradığını söyledi.

Daha sonra Haluk Levent'le görüştüğünü anlatan Kocabıyık, "Normalde satmayı düşünmüyorduk. 1 hafta sonra yapılacak oğlumun düğününde kesecektik. Haluk bey arayınca kıramadık, onlara verdik, hayırlı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıBalıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer ettiAdanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındıKastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir ahbap dana

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:04
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:25
Yatsı
21:57

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Öztuzcu Eczanesi
Altieylul
Saran Eczanesi
Altieylul
Özmen Şule Eczanesi
Karesi
Yenisu Eczanesi
Karesi
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Ada Eczanesi
Bandirma
Işık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yıl önce ölen çocuklarını evlendirdiler

30 yıl önce ölen çocuklarını evlendirdiler

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.