Kurban Bayramı’nda kurumsal hediyeler MultiGift ile çok avantajlı

İSTANBUL (AA) - Multinet Up’ın kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift, yaklaşan Kurban Bayramı’nda çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen işverenlere çözüm olmaya devam ediyor.

Multinet Up'dan yapılan açıklamaya göre, yüzde 39’a varan vergi muafiyeti ile işverenlerin maliyetini azaltan MultiGift, ayrıca hediye tedariki ve dağıtımı gibi operasyonel süreçleri ortadan kaldırarak zamandan tasarruf sağlıyor. MultiGift kullanıcıları, kendilerine tanımlanan bakiyeleri 20 bini aşkın harcama noktasında kullanma imkânı sayesinde bayram hediyelerini ihtiyaçlarına göre seçebiliyor.

İşverenler, çalışanlarına en çok dini bayramlarda, çalışan ödüllendirmelerinde ve yılbaşı gibi özel günlerde kurumsal hediye veriyor. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalmışken çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen işverenler, MultiGift’in online başvuru süreci sayesinde işlemlerini birkaç adımda gerçekleştirerek hediye hazırlıklarını tamamlayabiliyor.

Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin kurumsal yardım ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini araştırdı. 1.500’den fazla işletmenin yer aldığı araştırma sonuçlarına göre, çalışan yardımı yapan işletmelerin oranı 2021’de yüzde 45 iken, bu oran 2022’de yüzde 60’ın üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up CMO’su Bora Işık​​​​​​​, birçok işverenin ekonomideki konjonktürel dalgalanmaları da göz önünde bulundurarak çalışanlarına yaptığı kurumsal yardımları artırdığını gözlemlediklerini kaydetti.

Işık, kurumların, çalışan yardımları için Ramazan ve Kurban Bayramları dönemlerini tercih ettiklerini ifade ederek, "Tercih edilen hediyelerin içeriğine baktığımızda ise market kartlarının ve e-ticaret platfomlarındaki sanal çözümlerin yükselen bir trend olduğunu gözlemliyoruz. Market kartlarındaki trend, son dönemde artan pahalılıkla birlikte market alışverişlerinin hane giderleri içinde daha fazla önem kazanmasının bir sonucuyken; e-ticaret kartları tarafındaki yükseliş, tüketicinin online alışveriş alışkanlıklarının yaygınlaşmasına paralel seyrediyor. Multinet Up’ta düzenli pazar araştırmalarıyla ve tüketici anketleriyle ölçümlediğimiz bu talebe en iyi karşılığı sunmak için MultiGift’in hem ürün yelpazesini genişletiyoruz hem de dijital kullanım alternatiflerini çeşitlendiriyoruz. Bu nedenle MultiGift her geçen sene daha fazla şirket tarafından tercih ediliyor, kurumsal hediye çözümümüzün cirosu son 5 yılda 12,5 kat arttı.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde 20 binden fazla harcama noktasında geçerli olan MultiGift; Çağrı, KİM Market, Onur Market, Happy Center, Mopaş gibi binlerce marketin yanı sıra A101, CarrefourSA, Trendyol gibi alternatif marka çözümleriyle çalışanların ihtiyacına göre alışveriş yapma imkânı sunuyor.

Çalışanlar fiziki kartlarıyla veya dijital kod ve SMS gibi dijital alternatiflerle ödemelerini gerçekleştirebilirken Multinet Up'ın online e-ticaret platformu MultiGift Shop ile kendilerine özel indirim ve kampanyalardan da yararlanabilme fırsatına sahip. Ev mobilyasından giyime, teknolojiden anne-bebek ürünlerine kadar onlarca kategoride binlerce ürün arasından seçme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar, bayram hediyelerini seçme ayrıcalığı yaşıyor.

