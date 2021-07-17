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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen "gurbetçilerin" yurda gelişleri sürüyor

17.07.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'dan gelen Hakan Tekin: - "İnsanın buraya gelmesi ve bayrağının dalgalanışını görmesi çok farklı bir şey"

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türklerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaş, salgının etkisinin azalmasıyla vatan özlemini gidermek için yola çıktı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan vatandaşlar, memleketlerinin yolunu tuttu.

Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 700 bine yakın "gurbetçi" yurda giriş yaptı.

Almanya'dan memleketi Samsun'a giden Uğur Tunç, gazetecilere, sıla özlemini bitirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

"İki senedir gelmiyorduk, Allah bugünleri bizlere nasip etti." diyen Tunç, "Memleketimizin ay yıldızlı bayrağını yurt dışında temsil ediyoruz ve onu burada dalgalanırken görmekten gurur duyuyoruz. Kalbimiz çırpınıyor bayrağımızı görünce." dedi.

Hollanda'dan gelen Hakan Tekin de iznini, memleketi Aydın'da geçireceğini belirtti.

Vatanına geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Tekin, "İnsanın buraya gelmesi ve bayrağının dalgalanışını görmek çok farklı bir şey. Yolda da buraya gelen vatandaşlarımızı görüyoruz. Herkes birbirinin olduğu yere park ediyor. Çünkü daha güvenli oluyor orası. İki senedir gelmiyordum, şimdi nasip oldu." diye konuştu.

Hollanda'dan gelen Meryem Özcan da izninde Ardahan'a gideceğini belirtti.

Türkiye'ye geldiği için heyecanlı olduğunu dile getiren Özcan, "Çok güzel bir duygu. O duygu kesinlikle anlatılmaz, yaşamak lazım. Kurban olurum ben vatanıma, milletime, bayrağıma, devletime de. İyi ki var." ifadelerini kullandı.

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