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Kurban eti en doğru nasıl pişirilir? Tüm püf noktaları…

05.07.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların lezzeti bir ayrı oluyor. Özellikle kurban etiyle yapılan kavurmalar tüm misafirlere dağıtılarak bu lezzetin herkesle paylaşılmasını sağlıyor. Ancak kurban etini pişirirken fark etmeden yapılan basit hatalar etin yavan bir tada sahip olmasına neden oluyor. Kurban etini çok daha lezzetli hale getirmek için aşağıdaki püf noktalarını deneyebilirsiniz.

Kurban eti en doğru nasıl pişirilir? Tüm püf noktaları…

Kurban etini yaparken yapılan yanlış hamleler bir tencere yemeğin ziyan gitmesine neden olabiliyor. Emeklerinizin boşa gitmemesi için kurban etini pişirirken oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Oldukça kolay olan püf noktalar ile etiniz hiç olmadığı kadar lezzetli olacak. Özellikle pilavın üstünde enfes bir tada sahip olacak.

KURBAN ETİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

ETİ DİNLENDİRMEDEN TÜKETMEYİN

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Kurban eti kesilir kesilmez tüketildiğinde sağlığınıza zarar verebilirsiniz.
Bunun için eti dinlendirmeniz gerekir. Çünkü kurban kesim sırasında kurbanın eti sertleşir. Dinlendikçe et yumuşayacaktır. Ayrıca dinlendirdiğiniz yerin güneş görmeyen serin bir yer olmasına özen göstermelisiniz.

ETİN KENDİ YAĞINI KULLANIN

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Kurban eti lezzetli ve sağlıklı olması için etin kendi yağını kullanmalısınız. Fazladan yağ kullandığınızda bu durum çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilir. Yağ kullanmak istiyorsanız çok az kullanmalısınız. Zeytinyağı ve tereyağı kullanılabilir.

PİŞİRME SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN

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Harlı ateş kullanmamalısınız. Ancak ilk başta mühürlemek için yüksek ateşte pişirmenizde sakınca yoktur. Ardından kısık ateşte etinizi iyice pişirebilirsiniz. Etin aşırı pişmesi sağlık açısından da zararlıdır. İlk başta tencereyi ısıtmakla işe başlayabilirsiniz. Etin yağlarını tencereye aktarabilirsiniz. Daha sonra da eti ekleyebilirsiniz.

AROMA VEREN SEBZELERDEN YARARLANIN

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Pişirmeye başladıktan sonra içerisine soğan, sarımsak, havuç ve biber gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Bu sebzeler etin lezzetini ikiye katlamanızı sağlayacaktır. Bunun yanında domates de ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış bir durumdur. Ancak en çok soğan ve sarımsak ile lezzetli olmaktadır.

BAHARATLARI PİŞMESİNE YAKIN EKLEYİN

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Baharat ve tuz pişmeye yakın eklenmelidir. Baharatı ve tuzu eğer eti tamamen pişirdikten sonra eklerseniz, etkili bir tadı olmayacaktır. Baharatları önden eklemek de yanmasına neden olur. Bu nedenle pişmeye yakın eklenerek etkili bir lezzet elde edebilirsiniz. Ayrıca içerisine çok tuz eklememelisiniz. Fazla tuz etin sertleşmesine neden olabilir.

ETLERİ DELMEYİN

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Eti delerek pişirirseniz, etin proteinlerinin azalmasına ve sert olmasına neden olursunuz. Ayrıca ızgarada pişirirken eti maşa ya da spatula yardımı ile çevirebilirsiniz. Etin suyu da oldukça lezzetlidir. Eğer eti çatalla delerek pişirirseniz, bu etin suyunun ızgaraya dökülmesine neden olacaktır.

ET PİŞTİKTEN SONRA DİNLENDİRİN

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Eti pişirdikten sonra birkaç dakika dinlendirmenizde yarar vardır. Eğer eti dinlendirirseniz, daha lezzetli ve sulu olacaktır. Yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca bekletmeniz yeterlidir. Dinlendirme dakikasını iyi ayarlamanızda fayda vardır.


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