Kurban öncesi insanları mutlu ediyorlar

Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliği yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığı bayramlık çalışması ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Bir yandan bayramlık bir yandan da kurban hisse bağış kampanyası gerçekleştirdiklerini kaydeden İl Temsilcisi Fatih Akova, her iki çalışmanın da çok başarılı gittiğini söyleyerek destek olan Manisa halkına teşekkür etti.

İlçelerdeki gönüllü ağı ile faaliyetlerine merkez dahil on ilçede aralıksız devam ettiklerini söyleyen Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, "Giyim bankamız ile destek olmaya omuz vermeye nefes aldırmaya çalıştığımız ailelere kesinlikle ikinci el olmayan hiç kullanılmamış ambalajında etiketleri üzerinde olan giysilerimizi dağıtıyoruz ve bu giysilerimizi bizzat gelerek, seçerek, zevklerine göre beğenerek alıyorlar" dedi.

Amaçlarının muhtacı hiçbir zaman rencide etmeden destek olmak olduğunu ifade eden Cansuyu Manisa İl Temsilcisi Akova, “Buradaki esas teşekkür bizlere inanan güvenen ve her zaman destek olan hayırseverlerimizdir. Onların bu katkıları olmasa bizler bunları gerçekleştiremezdik. Yaptığımız iş aslında çok basit. Muhtacı da kendimiz ile bir görüyoruz ve bir ihtiyacımız olduğunda nasıl kendimiz ikinci el ürün tercih etmiyorsak onlarında bu haklarının olduğunu bilip onlara hayırseverlerimizin katkılarıyla oluşturduğumuz giyim bankalarında kendi zevklerine göre seçme ve alma imkanı veriyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmesin düsturu içerisinde ne hayır yapan kime yaptığını görüyor ne de hayrı alan kimin verdiğini biliyor. Bu şekilde kimse kimsenin önünde ne mahcup oluyor ne de gururlanıyor. Biz hayır yapmak isteyen ile nefes almak isteyeni buluşturan bir köprü vazifesindeyiz. Giyim çalışmalarımızın yanında Kurban hisse bağış çalışmalarımız da devam ediyor. Yaklaşan Kurban öncesinde Kurbanımı bağışlayacağım ama nereye nasıl bağış yapabilirim daha karar vermedim diye düşünen hayırseverlerimiz varsa mutlaka bize ulaşsınlar bizimle bu numara üzerinden 0542 301 34 45 irtibata geçsinler tanışalım kendimizi anlatalım çalışmalarımızdan bahsedelim. Bu coğrafya hepimizin ve bu gökyüzü altında aslında hepimiz eşit haklara sahibiz ve unutmayalım ki esas kazancımız kazandığımız değil verebildiğimizdir.” dedi.