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Kurban Pazarı pandemi koşullarına göre hazırlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.07.2020 20:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyenin Delihakkı’da kurduğu kurban pazarında incelemelerde bulundu, alıcı ve satıcılar için pandemi koşullarına göre gerekli koşulların oluşturulduğunu söyledi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyenin Delihakkı’da kurduğu kurban pazarında incelemelerde bulundu, alıcı ve satıcılar için pandemi koşullarına göre gerekli koşulların oluşturulduğunu söyledi.
Kdz. Ereğli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Delihakkı’da kurban pazarı kurdu. Başkan Halil Posbıyık, pandemi koşullarına göre alınan önlemleri yerinde denetledi.
Başkan Posbıyık beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte bin 200 büyükbaş ve bin 500 küçükbaş kapasitesi bulunan kurban satış yerinde, alınan tedbirleri denetleyerek satıcıların ve pazara gelen alıcıların her hangi bir ihtiyaçlarının ve taleplerinin olup olmadığını sordu.
Kurban pazarında bu yıl pandemi koşullarına göre gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini söyleyen Başkan Posbıyık şu açıklamayı yaptı:
“Hayvan pazarımız geniş, müsait. Dışarıdan gelen kurban satmak isteyen misafirlerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Ön hazırlıklarımızı yaptık. Pandemi nedeniyle çok dikkatli davranıyoruz. Girişte ateş ölçerler, kolonya, dezenfektan hazır, her bir noktada uyarı levhaları asıldı. Satıcı ve alıcıların maskesiz dolaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Satış için getirilen kurbanlık hayvanlar Belediyemiz veteriner hekimleri tarafından sağlık açısından kontrol ediliyor. Sağlık raporu, pasaport, nakil beyannamesi, kulak küpesi bulunmayan hayvanlar ile gebe ve damızlık değeri bulanan dişi hayvanları satış yerine kesinlikle kabul etmiyoruz. Tüm tedbirleri aldık, vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurban alışverişlerini yapabilirler.”
Hayvan üreticileri belediyenin sağladığı imkanlar nedeniyle Başkan Halil Posbıyık’a teşekkür ettiler. Başkan Posbıyık, Kurban Bayramı sonuna kadar gerekli denetim, kontrol, ilaçlama ve temizlik çalışmalarının belediye tarafından yapılacağını söyledi.

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