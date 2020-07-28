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Kurban pazarlarında sinekle mücadele

BURSA HABERLERİ  | 28.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezinin yanı sıra Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan tüm ilçelerde kurulan kurbanlık satış alanlarında ve adaklık kurban satım yerlerinde karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kurban Bayramı öncesinde kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kurbanlık satış alanları oluşturulurken, bu bölgelerde çevre sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarına ağırlık veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezinin yanı sıra Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan tüm ilçelerde kurulan kurbanlık satış alanlarında ve adaklık kurban satım yerlerinde karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kurban Bayramı öncesinde kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kurbanlık satış alanları oluşturulurken, bu bölgelerde çevre sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda 2 Veteriner Hekim, 9 Ziraat Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 1 Biyolog, 1 saha operasyon sorumlusu ve 211 ilaçlama personeli, 76 ilaçlama aracı ve ilaçlama ekipmanlarıyla ile tüm kurban satış noktaları ile karasinek üreme ihtimali olan noktalarda karasinek ve diğer haşerelere karşı aralıksız olarak ilaçlama yapılıyor.
Bursa’ya Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 20 bin büyükbaş ve 40 bin kayıtlı küçükbaş hayvan girişi yapıldığı düşünüldüğünde zoonoz adı verilen bulaşıcı hastalıkların kontrolünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu hayvanların tonlarca gübresinin de yerleşim yerlerine yakın alanlara atıldığı da göz önüne alındığında, karasinek artışına sebep olmamak için gübreler, karasinek larvasit ilacıyla düzenli olarak ilaçlanıyor.

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