Kurban tedbirleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda kurban kesmek isteyen kişilerin, dini hükümler, sağlık şartları ve çevre temizliğine uygun şekilde kurbanlarını kesmeleri için gerekli tedbirleri içeren tebliğ yayımladı.

Resmi Gazetede yer alan ‘2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’de korona virüs salgını nedeniyle yeni birtakım tedbirler yer aldı. Buna göre; kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile koronavirüs yayılım riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak. Hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.

Hayvan satış noktalarında insan kalabalığını önlemek için giriş-çıkışlarda uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış ve kesim alanlarının girişleri ile alan içerisinde belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak. Kurbanlıkların satış alanında 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.