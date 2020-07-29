YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kurbanlar sadece Kdz. Ereğli Belediyesi Mezbahasında kesilebilecek

Kurbanlar sadece Kdz. Ereğli Belediyesi Mezbahasında kesilebilecek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.07.2020 16:35 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye sınırları içerisinde pandemi şartları nedeniyle tek kesim noktası olarak belirlenen Belediye Mezbahası’nda tüm hazırlıklar tamamlanırken, ilk gün kesim randevularının dolduğu açıklandı.Kdz.

Kurbanlar sadece Kdz. Ereğli Belediyesi Mezbahasında kesilebilecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye sınırları içerisinde pandemi şartları nedeniyle tek kesim noktası olarak belirlenen Belediye Mezbahası’nda tüm hazırlıklar tamamlanırken, ilk gün kesim randevularının dolduğu açıklandı.
Kdz. Ereğli Kurban Hizmetleri Komisyonu, pandemi koşulları korunma tedbirleri kapsamında tek kesim noktası olarak Balı Mahallesinde faaliyet gösteren Belediye Mezbahası’nı belirledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, komisyonun aldığı karar sonrası Belediye Mezbahası’nda personel ve hijyenik ortam başta olmak üzere gerekli hazırlıkların yapıldığını, vatandaşlara ilk gün verilen randevunun dolduğunu belirtti.
Bulak, mezbahada yapılacak kesim işlemleriyle ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: “Mezbaha Hizmetleri’ne kesilmek üzere getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Veteriner İşleri Müdürümüz Erdal Terzi ve veteriner hekim kontrolünde kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılıp, ehil kasaplar tarafından, hijyenik koşullarda kesilmektedir. Randevulu sistem ile yapılacak kurbanlık hayvan kesimleri için 3331362 Veteriner İşleri Müdürlüğü veya 3150101 Belediye Mezbahası telefon numaralarından randevu alınabilir. Kurbanlık hayvan kesimi yapacak vatandaşlarımızın kesim yerine koruyucu maske takarak gelmeleri, yoğunluk oluşmaması bakımından diğer hisse sahiplerinden vekalet alınarak kesim işlemlerini gerçekleştirmeleri Covid-19’dan korunmada önem arz etmektedir. İlk gün kesim randevusu dolmuş olup, kesim yapacaklara 2’nci gün randevu verilmeye başlanmıştır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:38
Öğle
13:04
İkindi
17:00
Akşam
20:21
Yatsı
22:00

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yeniçarşı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.