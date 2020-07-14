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Kurbanlık hayvanlara dikkat

SİVAS HABERLERİ  | 14.07.2020 19:15 | Son Güncelleme

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurbanlık hayvan alırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklama yaptı.2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 26 Haziran tarihinde ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurbanlık hayvanlara dikkat

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurbanlık hayvan alırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklama yaptı.
2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 26 Haziran tarihinde ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teknoloji kullanımını ön plana çıkarıldı. Bu kapsamda TÜRKVET’ te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi için Bakanlık tarafından https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ve mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılıyor ve aynı zamanda söz konusu bilgiler e-devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Sivas İl Tarım Müdürü Seyit Yıldız, kurbanlık hayvan alırken hangi hususlara dikkat edilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.
Kurbanlık hayvanın özellikleri
İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir. Kurbanlık hayvan deve için beş; sığır ve manda için iki; koyun ve keçi için bir yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin bir kısmının olmaması, kurban edilmesine mani teşkil etmez’’ ifadelerine yer verdi.
İl pandemi kurulunun kararlarına uygun hareket edilmeli
Yıldız, kurbanlık hayvanlardan elde edilen etlerin, sıcak ve taze olduğu için 14-20 derecede 5-6 saat dinlendirilmesi ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılması gerektiğini ifade ederek, “Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve +4 derecede soğutulmalıdır. Covid-19 salgını nedeniyle kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine maskesiz girilmemesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve İl Pandemi Kurulu’nun kararlarına uygun hareket edilmelidir. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir’’ dedi.

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